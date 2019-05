27 maggio 2019- 16:31 **Europee: Bonino, 'in Italia vincono sovranisti ma non contano nulla in Ue'**

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Io sono dispiaciuta del risultato, non delusa, non avevo illusioni ma avevo fiducia e speranza". Lo dice Emma Bonino in una conferenza stampa nella sede di +Europa. "In Italia hanno vinto i sovranisti -aggiunge Bonino- cosa che invece non è successa in Europa e le decisioni che contano nasceranno da un negoziato tra gruppo socialista, Ppe, i liberali e in parte i Verdi. Potranno invocare la Madonna, tutto quello che volete ma di fatto le famiglie politiche che negozieranno il futuro politico e di governance non vedranno l'Italia al tavolo". Bonino spiega che +Europa si è data "due appuntamenti di riflessione" dopo il risultato deludente delle europee che vede la formazione sotto la soglia del 4 per cento. "Riuniremo la Direzione la prossima settimana e il 22 e 23 giugno riuniremo l'assemblea nata dal congresso".