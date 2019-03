14 marzo 2019- 19:18 Europee: Cacciari, 'io candidato Pd? dipende da mosse Zingaretti'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "Se mi candiderò alle europee col Pd? Non ne ho la più pallida idea, nessuno me lo ha chiesto. Se me lo chiedessero? Bisogna vedere: chi me lo chiede, come, in che contesto, se mi va, se non mi va...dipende, insomma, da infinite cose". Così Massimo Cacciari, oggi ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Al momento come valuterebbe una proposta del genere? “Bisognerebbe vedere cosa combina Zingaretti, le sue prime mosse, il gruppo dirigente che costruirà e che programma per l'Europa potrebbe presentare. Quel che è certo è che non andrò in listoni europeisti general generici”. Non con Carlo Calenda quindi. “Esatto, diciamo così”.