29 maggio 2019- 14:24 Europee: Calderone (FI), 'Figuccia? polemica sterile, Udc sostiene polo moderato Miccichè'

Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Quando la polemica è sterile. Mentre Gianfranco Miccichè si appresta ad aprire un brillante tavolo nazionale di confronto tra le forze moderate ed europeiste che si riconosco alternative a populismi e demagogia, Vincenzo Figuccia interviene per ribadire le ragioni della sua personalissima battaglia contro il commissario di Forza Italia". Così il deputato azzurro all'Ars Tommaso Calderone."Figuccia - aggiunge - dimentica che proprio il suo partito, l’Udc, è tra i promotori del vincente modello di polo moderato immaginato da Gianfranco Miccichè. Le sterili polemiche, per varare progetti vincenti, non sono utili a nessuno".