29 gennaio 2019- 12:38 Europee: Calenda a Bonino, 'no lista unica? Basta si superi 4%...'

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - "Solo se tutti i partiti che si presentano superano il 4%, Emma. Altrimenti facciamo un gigantesco regalo ai sovranisti. Detto questo massimo rispetto per le vostre scelte. Avete fatto un grande e difficile lavoro con Più Europa e nessuno ha il diritto di dirvi cosa fare. A presto". Così Carlo Calenda replica via twitter a Emma Bonino che si è detta contraria ad aderire ad una lista unica alle europee: sarebbe "penalizzante" visto che c'è il proporzionale, ha argomentato. Calenda comunque intende andare avanti e lo spiega sui social: "L’obiettivo di #SiamoEuropei è trovare la strada per costruire un grande movimento europeista, unito e coeso. Se Pd, Più Europa, e Italia in Comune faranno legittimamente scelte diverse se ne assumeranno la responsabilità. Noi andiamo avanti".