12 marzo 2019- 20:29 Europee: Calenda a +Europa, 'da voi no a listone, evitate tatticismi linguistici'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "Benedetto avete detto di no alla lista unitaria. Era nel vostro pieno diritto farlo. Ma per cortesia evitiamo i tatticismi linguistici. Essendo stato un vostro sostenitore dal primo giorno ne sono dispiaciuto ma vi auguro comunque un successo elettorale e un buon lavoro in Ue". Carlo Calenda ribatte così via twitter a Benedetto della Vedova.