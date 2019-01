22 gennaio 2019- 12:01 Europee: Calenda, 'anche con lista unitaria simboli vanno mantenuti'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Dietro una lista che ha il nome in comune, i simboli vanno messi. Le cose non vanno buttate sotto al tappeto, la gente non deve pensare che si fanno operazioni mimetiche. Il Pd non deve sciogliersi, ma rinnovarsi". Lo dice Carlo Calenda ospite di 'Circo massimo' su Radio Capital. "Se Renzi condivide il manifesto -aggiunge- sono più che contento. Mi ha detto che secondo lui è una buona idea, si esprimerà quando vorrà esprimersi, finora non si è espresso". Enrico Letta, invece, "l'ho cercato un numero di volte imprecisato e non mi ha mai richiamato. Se mi avesse richiamato gli avrei spiegato che non è un manifesto 'contro', ma un manifesto 'per'".