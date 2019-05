24 maggio 2019- 12:54 Europee: Calenda, con elezioni Di Maio torna a vendere bibite al S.Paolo

Padova, 24 mag. (AdnKronos) - "Quella tra Salvini e Di Maio è una sceneggiata indecorosa, che serve solo a fare campagna elettorale, ma dopo il voto di domenica, comunque vada, il governo non cadrà, perchè sono attaccatissimi alle poltrone, ed anche perchè, se ci fossero le elezioni Di Maio tornerebbe a vendere bibite al San Paolo di Napoli, e quindi non farà mai cadere il governo". A lanciare il duro j'accuse è stato il capolista al Nordest del Pd, Carlo Calenda nel corso di un incontro elettorale stamane a Padova. Secondo Calenda invece: "Quello che succederà è che il governo cadrà quando dovranno ammazzare il Paese di tasse, perché scapperanno dalla responsabilità come hanno sempre fatto finora”, ha sottolineato.