26 gennaio 2019- 21:51 Europee: Calenda, 'domani chiederò a +Europa di aderire a Manifesto'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Oggi non sono andato a chiedere agli amici di Più Europa di aderire al manifesto #SiamoEuropei, perché rispetto il loro percorso congressuale. Ma da domani lo farò, l'Italia non è in sicurezza e sono convinto che questa battaglia culturale e politica vada combattuta insieme, uniti". Lo scrive Carlo Calenda su Fb.