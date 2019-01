11 gennaio 2019- 12:56 Europee: Calenda, lista senza simbolo Pd? bene Zingaretti, pronto a candidarmi

Roma, 11 gen. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - Carlo Calenda è soddisfatto dalla proposta di Nicola Zingaretti che oggi avanza la possibilità di una lista aperta alle europee con la disponibilità a rinunciare al simbolo Pd per un progetto aperto. La disponibilità di Zingaretti una lista unitaria alle Europee senza il simbolo del Pd, è un passo verso il suo Fronte Repubblicano? "Sì", risponde secco Calenda all'Adnkronos. Zingaretti quindi è sulla strada giusta? Sarebbe disponibile a impegnarsi in prima persona, da candidato, in questa lista? "Rispondo di sì, ma al momento -sottolinea l'ex-ministro- non voglio dire di più".