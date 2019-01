23 gennaio 2019- 12:05 Europee: Calenda, 'quota 120mila firme, unità senza fratture e distinguo'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Quasi 120 mila cittadini hanno sottoscritto il manifesto www.siamoeuropei.it in meno di quattro giorni". Lo scrive Carlo Calenda su Fb. "Cittadini pronti a mobilitarsi affinché l’Italia rimanga protagonista in Europa. Grande nazione tra le grandi nazioni e non lacchè di Orban e di Putin. Continuano ad arrivare adesioni di amministratori locali, imprenditori, insegnanti, operai, medici, impiegati, operatori del terzo settore. L’Italia che fatica, studia, lavora, produce. L’Italia generosa e operosa, altro che disperata o radical chic!". "Lavoriamo insieme perR costruire un’alleanza civica e politica per un’Europa nuova, forte e coesa (...) Non ci interessano ammucchiate anti-sovraniste e non siamo aperti al trasformismo politico di chi si dichiara europeista al di là delle Alpi, per poi cercare affannosamente alleanze nazionali subalterne con Lega e M5S. Per una volta tutto il Partito Democratico si è unito dietro il Manifesto, da Maurizio Martina a Nicola Zingaretti, da Matteo Renzi a Paolo Gentiloni, da Minniti a Roberto Giachetti e poi Padoan, Pinotti e tanti altri ex colleghi di Governo". "E anche Demos Democrazia Solidale il nuovo movimento di ispirazione popolare ha aderito con entusiasmo. Speriamo davvero che Più Europa, Italia in Comune, Volt Italia e altri movimenti civici e politici si aggiungano presto. Non possiamo permetterci divisioni tra chi condivide valori e visione sull’Europa e sull’Italia. È tempo di unità, non di distinguo e fratture". Intanto "stiamo costruendo una piccola struttura per supportare il lavoro che ci aspetta. Da febbraio in poi gireremo l’Italia per presentare il Manifesto e prepararci operativamente per le elezioni Europee".