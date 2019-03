6 marzo 2019- 20:06 **Europee: Calenda, 'sentito Zingaretti, Pd decida se si fa listone o no'**

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Ci siamo parlati con Zingaretti e oggi lui ha fatto una dichiarazione per dire che sta lavorando per costruire una lista unitaria, che farà incontro con Più Europa e Pizzarotti: è la strada giusta, ma intanto ho fermato le nostre iniziative europee. Mi diranno loro se si andrà avanti su questa strada, io per il momento non posso far perdere tempo alla gente". Lo ha detto Carlo Calenda a Zapping su Rai Radio Uno.Ma il listone si farà o no? "Non è sicuro". Ma se non si fa, lei lascerà il Pd? "No, non esco dal Pd, ma chiedo a tutti quelli che hanno sottoscritto il manifesto 'Siamo Europei' cosa intendano fare - mi riferisco ai sindaci come Sala e Gori, i governatori come Rossi- se fare una forza liberaldemocratica per le Europee o lasciare andare per la loro strada il Pd e +Europa". Lei si candiderà? "Io mi candido se si fa la lista unitaria, altrimenti no".