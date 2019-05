22 maggio 2019- 18:18 Europee: Calenda si traveste da Zorro a 'Un giorno da pecora'

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Carlo Calenda si 'traveste' da Zorro in studio a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, per fare il verso a Matteo Salvini e il suo racconto sul pupazzo del celebre personaggio. I conduttore hanno proposto all'ex-ministro dello Sviluppo di indossare maschera, capello e spada dell'eroe in nero e Calenda ha accettato.