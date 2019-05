25 maggio 2019- 17:16 Europee: Calenda, 'uno viola silenzio, l'altro non si accorge di crisi Mercatone...'

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Uno rompe il silenzio elettorale, l’altro non si accorge di un fallimento che lascia per strada 1.800 persone. Sono i due Vicepremier, nessuno dei due ha mai lavorato, nessuno dei due ha capito come si lavora o come ci si comporta nelle istituzioni @matteosalvinimi @luigidimaio". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.