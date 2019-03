6 marzo 2019- 15:41 **Europee: Calenda, 'Zingaretti e Bonino liberi di scegliere, basta saperlo'**

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Hai perfettamente ragione Emma Bonino e Nicola Zingaretti sono PIENAMENTE legittimati a fare le scelte che ritengono corrette. Io vorrei solo conoscerle per evitare di far perdere tempo e sprecare energie. Tutto qui. Nulla più e nessuna polemica qualsiasi sarà la decisione". Lo scrive Carlo Calenda rispondendo via twitter a un utente. "C'è un segretario -aveva scritto l'utente a Calenda- legittimato da un vasto consenso. Decide lui nell'ambito dei suoi poteri, nel bene e nel male. Anche perché, in caso di fallimento, la testa che salta è quella di Zingaretti e non quella del caro Calenda".