27 maggio 2019- 12:24 Europee: Cancelleri (M5S), 'risultati non buoni, M5S cambi passo'

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Non possiamo nascondere che i risultati nazionali non sono stati certo buoni per il MoVimento 5 Stelle. Adesso è il momento di una valutazione politica e della programmazione di un significativo cambio di passo". Così Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, commenta su Facebook i risultati delle Europee. "In Sicilia, con oltre il 31 per cento dei voti, risultiamo di gran lunga la prima forza politica isolana, staccando la Lega di quasi 10 punti e praticamente doppiando il PD che si conferma più che marginale nelle vicende di casa nostra - aggiunge - I dati positivi, emersi già alle scorse amministrative, sono il risultato di un buon lavoro di organizzazione e promozione del MoVimento 5 Stelle Sicilia".