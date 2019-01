29 gennaio 2019- 12:13 Europee: Cappato a Della Vedova, 'lista comune con Pizzarotti e Verdi' (2)

(AdnKronos) - "A noi non spetta vestire i panni degli inquisitori, ma -prosegue Cappato- fornire alle autorità pubbliche tutte le informazioni utili a fare chiarezza su quanto accaduto senza nascondersi dietro la ragion di partito"."Spetta invece a noi, iscritti anche a Più Europa, fare politica. Come ho detto al Congresso, propongo a Benedetto Della Vedova di convocare una riunione con i Verdi, Italia in Comune di Pizzarotti e Volt per discutere della Iniziativa dei Cittadini Europei per spostare le tasse dal lavoro all'ambiente e bloccare i fondi europei ai regimi autoritari, e per verificare le condizioni per un progetto comune alle prossime elezioni europee in grado di rilanciare i grandi obiettivi federalisti ed ecologisti, in grado di difendere la democrazia e lo Stato di diritto e contrastare il riscaldamento globale"."E' un tentativo da effettuare immediatamente e prima che sia troppo tardi, sapendo bene che la prima lotta da fare sarà quella per conquistare il diritto dei cittadini a essere informati su proposte dalle quali dipende la qualità della vita e della democrazia".