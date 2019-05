18 maggio 2019- 18:50 Europee: Carelli, 'tristezza per fischi a Papa Francesco'

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Esprimo un profondo sentimento di rammarico per le contestazioni e i fischi indirizzati al Santo Padre in Piazza Duomo a Milano. Sono episodi che riempiono il cuore di tristezza. Ognuno è libero di esprimere le sue idee ma le contestazioni in piazza al Papa sono assolutamente deprecabili”. Lo afferma Emilio Carelli, deputato M5S.