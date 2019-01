17 gennaio 2019- 15:36 Europee: Carfagna, 'con Berlusconi in campo Italia più forte'

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - “Vogliamo cambiare l’Ue e renderla più vicina ai bisogni e alle speranze dei cittadini, senza finire nel caos come la Gran Bretagna. Con Silvio Berlusconi in campo per le Europee l’Italia sarà ancora più forte e di nuovo autorevole sul piano europeo". Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera."Venticinque anni dopo -aggiunge- siamo sempre dalla stessa parte, quella giusta: contro le nuove tasse e la burocrazia, vicini a chi crea lavoro e a chi ha bisogno ed è rimasto indietro”.