19 febbraio 2019- 15:00 Europee: Castaldo (M5S), 'no ipotesi Borghi'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - “Il Movimento 5 Stelle è al lavoro per costruire un progetto politico che vada oltre le compagini tradizionali, una nuova famiglia che rappresenti quel cambiamento vero di cui l'Europa ha bisogno. Siamo una forza post ideologica che ha un progetto alternativo alla destra e alla sinistra che hanno deluso i cittadini: vogliamo perseguire questa battaglia con chi condivide pienamente questa sensibilità. Dobbiamo quindi smentire le ipotesi proposte da Claudio Borghi”. Lo afferma l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo. “Come dimostrato la settimana scorsa durante la presentazione del Manifesto europeo, siamo focalizzati sul nostro progetto politico -aggiunge- per un’Europa più vicina ai cittadini, partendo in primis dal rafforzamento della democrazia diretta e partecipativa. Noi puntiamo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini europei e questo può avvenire solo se avremo finalmente in Europa una vera solidarietà. Il progetto dei sovranisti poggia su basi ben diverse: siamo pronti a dialogare con loro così come con tutti gli altri sui singoli temi, ma in termini di alleanze procediamo senza esitazioni sul nostro progetto”.