27 maggio 2019- 14:24 Europee: Chalençon (gilet gialli), 'non cambia nulla, Macron si sente rafforzato'

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - L'esito delle Europee in Francia "non cambia nulla" e "la situazione sociale resta esplosiva". Il presidente francese, Emmanuel Macron, che è arrivato secondo con il 22,4%, "si sente rafforzato e rappresenta nell'immaginario collettivo l'unica forza di opposizione al Rassemblement National di Marine Le Pen. I cittadini hanno votato per la lista 'Renaissance' di Macron perché avevano paura di Le Pen". Così all'Adnkronos Christophe Chalençon, uno dei leader dei gilet gialli che con la lista 'Evolution citoyenne' ha ottenuto lo 0,01% alle Europee in Francia ossia circa 2.000 voti, commentando l'esito delle elezioni in Francia.Macron durante la campagna elettorale, sottolinea Chalençon, "ha sfruttato questa paura dell'estrema destra". Dopo queste elezioni "la situazione dei francesi non cambierà, non aumenterà il loro potere d'acquisto". L'esponente dei gilet gialli sostiene che in Francia a livello sociale "la situazione è sempre più esplosiva" e Macron ora "continuerà a condurre la sua stessa politica, non ci saranno cambiamenti significativi per i francesi".