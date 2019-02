5 febbraio 2019- 18:44 Europee: Chalencon e Levavasseur, i 'gilet gialli' che dialogano con M5S/scheda

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Il 'Ralliement d'initiative citoyenne' raggruppa una parte del movimento dei 'gilets gialli' che ha deciso di presentarsi alle prossimi elezioni europee di maggio 2019. Il Ric è guidato da Ingrid Levavasseur, infermiera trentunenne della Normandia e da Christophe Chalençon, 53 anni, un fabbro originario dalla Provenza e un ex candidato alle legislative nel 2017 per il partito Génération citoyens (GC) guidato dal giornalista e eurodeputato Jean-Marie Cavada. Sono proprio quei gilet gialli' che il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio e Alessandro Di Battista hanno incontrato oggi in Francia. A differenza di altri leader dei 'gilet gialli' come Jacline Mouraud o Paul Marra che hanno creato movimenti politici ma che hanno scelto di non presentare alcuna lista alle Europee o di Priscillia Ludosky ed Eric Drouet, considerati come elementi più radicali, il Ric invece è sceso in pista per la prossima tornata elettorale. Per Levavasseur l'obiettivo di presentarsi alle elezioni, come ha spiegato recentemente ai microfoni della radio 'France Inter', "è rimettere il cittadino al centro della politica": "in questa fase stiamo raggruppando le varie rivendicazioni per poterle manifestarle".L'iniziativa di Levavasseur, che prevede una selezione dei candidati attraverso il sito 'euroric.fr', è stata contestata anche da una parte del movimento complessivo dei 'Gilet gialli' che è contrario ad un movimento politico. "Non siamo apolitici. Noi siamo, diciamo all'avanguardia, quelli che si sono lanciati. Poi vedremo", sottolinea Levavasseur spiegando di "non essere né di estrema destra né di estrema sinistra" e di aver votato nel passato Verdi. "Purtroppo alle ultime elezioni presidenziali ho votato Emmanuel Macron perché non volevo votare Marine Le Pen", la presidente del Rassemblement National, l'ex partito di estrema destra Front National. Secondo alcuni sondaggi un movimento dei 'gilets gialli' alle elezioni europee potrebbe prendere intorno al 10-13%. Intanto Hayk Shahinyan, il direttore della campagna elettorale del Ric, ha già gettato la spugna appena cinque giorni dopo la discesa in campo.