27 maggio 2019- 13:16 Europee: Ciambetti, 'eletti in Veneto difendano interessi intero Nordest' (2)

(AdnKronos) - "Saluto anche gli ex consiglieri, Mara Bizzotto e Toni Da Re che in Europa sono certo faranno un grande lavoro appassionato. A ben vedere, e visti i risultati personali e l’elevato numero di preferenze raccolte possiamo dire che il Consiglio regionale del Veneto è una ottima palestra e una scuola fondamentale in cui si sviluppano quelle doti di dialogo con i cittadini e rapporto con il territorio elementi necessari per una politica che vuole essere al servizio della cittadinanza", ha sottolineato. "Per altri colleghi del Consiglio in predicato per l’elezione, solo per motivi scaramantici non dico nulla, anche se tutto lascia intendere che nell’emiciclo di Rue Wiertz la pattuglia di consiglieri regionali veneti, attuali come ex, sarà di almeno quattro componenti ai quali confermo la massima disponibilità della nostra assemblea a collaborare con loro, e con i loro colleghi eletti nella circoscrizione del Nordest, e a sostenerli nel difficile compito che li attende.”, ha concluso.