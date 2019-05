28 maggio 2019- 20:01 Europee: Corrao, 'continuare per cambiare' diventi 'cambiare per continuare'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Si può perdere la battaglia ma se si vuole vincere la guerra non si deve perdere la lezione. Così come lo slogan (sfortunato) del 2014 #vinciamonoi si trasformò in #vinciamopoi quello (ancora più sfortunato) del 2019 #continuareXcambiare spero si tramuti presto in #cambiareXcontinuare". Così l'europarlamentare M5S Ignazio Corrao, in un lungo post su Facebook in cui ragiona sul voto europeo ammettendo: "Inutile girarci intorno, salvando qualche Regione in cui evidentemente abbiamo lavorato bene, abbiamo preso una sberla senza precedenti a livello nazionale che deve farci riflettere tutti".