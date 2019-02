6 febbraio 2019- 16:42 Europee: Corrao (M5S), 'con Renzi austerity e tagli, con noi cambiamento vero'

Roma 6 feb. (AdnKronos) - “Renzi è un patetico disco rotto. Gli italiani non hanno dimenticato che per anni è stato l’esecutore materiale delle scellerate politiche di austerity che hanno affamato i poveri portando solo manovre lacrime e sangue. In Europa il Movimento 5 Stelle è dalla parte dei cittadini, lui invece è arroccato nel Palazzo e ha perso il contatto con la realtà". Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, replicando a Renzi sull'incontro di ieri con i gilet gialli, incontro che ha visto la presenza dello stesso Corrao."La verità - prosegue l'esponente M5S - è che noi stiamo costruendo un’alternativa politica di cambiamento per milioni di cittadini europei schifati dalla politica, lui invece va a braccetto con i vari Moscovici, Dijsselbloem e Leinen, coloro i quali hanno massacrato la Grecia e volevano massacrare anche l’Italia. È solo grazie al Movimento 5 Stelle che la rabbia di milioni di cittadini si è trasformata pacificamente in proposta politica. Auspichiamo che un processo analogo di liberazione dei popoli avvenga in Francia. Macron e Renzi si somigliano. Per loro la campanella sta suonando”.