9 febbraio 2019- 14:38 Europee: da cultura e società civile appello per Onda Verde e Civica

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - Un appello promosso da tantissime personalità del mondo dell'ambientalismo, della cultura e del cinema e della società civile per chiedere che alle Europee di maggio "si faccia crescere un'Onda Verde e Civica" perchè "non c'è un Pianeta B". Tra i firmatari:l'urbanista Paolo Berdini, lo scrittore Gianfranco Bettin; Francesco Bicciato e Ugo Biggeri, esperti di finanza etica; le attrici Syusy Blady, Anna Foglietta e Ottavia Piccolo, gli attori Antonio Catania, Giobbe Covatta, Antonello Fassari, Pierfrancesco Favino, Michele La Ginestra, Edoardo Leo, Moni Ovadia, Pietro Sermonti, Tullio Solenghi, Massimo Wertmuller; Massimo Bray, direttore Enciclopedia Italiana è già ministro della Cultura. "In tanti -si legge tra l'altro nell'appello- ci siamo accorti che in Europa c’è una diffusa domanda di qualità della vita, di lavoro; un desiderio di comunità: donne e uomini, lavoratori e studenti, chiedono ai governi di occuparsi del loro futuro e di quello di tutta l’Unione. Ma spesso non trovano risposte perché l’Europa che conosciamo oggi non funziona per tutti. Gli ecologisti e i movimenti civici hanno la credibilità, la storia e la competenza per realizzare il rilancio dell’Italia in Europa".