27 maggio 2019- 07:44 Europee: dati definitivi in Sicilia, M5S primo partito con il 31 per cento e Lega al 20,8

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Resta il M5S il primo partito in Sicilia, in controtendenza con il resto d'Italia. Dopo lo scrutinio di tutte le 5.300 sezioni nell'isola ecco i risultati definitivi: il M5S resta il primo partito con il 31,1 per cento dei voti. Segue la Lega con il 20, 77 per cento. Terzo partito Fi con il 16,9 per cento e il Pd quarto con il 16,6 per cento. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ha il 7,6 dei voti.