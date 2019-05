28 maggio 2019- 18:12 Europee: De Luca a Romano, 'Riposati, non insinuarti nei miei rapporti con Musumeci'

Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Ho appreso dagli organi di stampa che Saverio Romano ha fatto riferimento a me e al ‘Patto della Madonnina’ sottoscritto con il Presidente Miccichè, che vedrebbe la mia persona come futuro candidato alla Presidenza della Regione. Preciso che io ho sostenuto il Presidente Musumeci e se lo stesso vorrà ricandidarsi, lo continuerò a sostenere. Intanto, sulla scorta delle sue dichiarazioni, ci stiamo organizzando per un lavoro di cui eventualmente potrà beneficiarne lo stesso Musumeci”. A riferirlo è il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in merito alle esternazioni di Saverio Romano.“Non consento – sottolinea il Primo cittadino – a Saverio Romano di insinuarsi nei miei rapporti con il Presidente Musumeci, che tra l’altro sono ottimi. Tale astio forse è dovuto al mio rifiuto circa la sua richiesta di un patto nell’ultima settimana di campagna elettorale, che prevedeva uno scambio reciproco di 5 mila voti che gli avrebbero consentito di superare Giuseppe Milazzo?”.“Conoscendo questi personaggi – conclude De Luca – credo che staranno pregando Berlusconi affinché non rinunci al seggio in Sicilia, in modo da continuare a coltivare la logica delle faide, la quale non ci appartiene. Do un consiglio a Romano: riposati e ritorna in te. Io sono sempre a disposizione per un chiarimento, ma non permetto che si continui a coltivare la logica delle insinuazioni”.