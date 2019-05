18 maggio 2019- 17:54 Europee: De Micheli, 'scandalizzata per fischi a Papa Francesco'

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Salvini non si deve permettere di accostare a quella piazza che esprime idee violente il pensiero di Papa Giovanni Paolo secondo, uomo di pace e di dialogo. Proprio la stessa piazza che vergognosamente, qualche minuto dopo, fischia Papa Francesco". Lo afferma Paola De Micheli, vicesegretaria del Pd."L'ennesimo attacco -aggiunge- alla Chiesa di Bergoglio da parte di Salvini che prosegue nella sua campagna contro Papa Francesco, ispirato forse proprio dai consigli di Steve Bannon. Le persone, per i leader dei partiti dell'ultradestra europea non contano nulla. Da cattolica sono scandalizzata da quanto è accaduto nella piazza sobillata da Salvini e, ancora una volta, mi vergogno di un ministro di questa Repubblica".