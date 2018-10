23 ottobre 2018- 20:12 Europee: Di Maio, arriverà chiaro segnale di cambiamento

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Io ricevo attacchi dalle opposizioni che dicono questo governo fa troppo debito ma non è che loro non hanno fatto debito... Nei mercati c'è una paura e cioè che l'Italia voglia uscire dall'euro e dall'Europa ma finchè c'è M5S al governo questo non accadrà. Il contratto di governo non ha mai parlato di uscita dall'Ue e dall'euro". Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì su La7. E a chi gli da notare che in passato si era detto favorevole all'uscita dall'euro, Di Maio argomenta: "Quando sono diventato capo politico del Movimento, io ho usato una frase chiara con gli italiani: secondo me non è più tempo di uscire dall'euro perchè ci sono le europee e da lì verrà fuori un cambiamento, verrà un segnale chiaro di cambiamento da tutti i i popoli europei, perchè non sono solo gli italiani ad essere arrabbiati".