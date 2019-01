15 gennaio 2019- 20:09 Europee: Di Maio, 'Di Battista fa campagna gratis da attivista'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Di Battista lo pagano gli italiani? Non ha incarichi e sta mandando avanti come un'attivista la campagna elettorale delle europee. Veniamo da anni in cui in cui si utilizzavano i fondi pubblici per fare le campagne elettorali... Alessandro porta avanti una campagna elettorale gratuitamente, sarebbe una vergogna questa?". Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì su La7.