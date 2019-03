12 marzo 2019- 21:34 Europee: Di Maio, 'no con destre populiste, lavoriamo a nostro gruppo'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "Io non mi immagino con i gruppi della destra populista" in Europa. Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì. Quelli con cui sta Matteo Salvini, gli viene fatto osservare: "Io -ribatte il vicepremier- con Salvini ho un contratto di governo, ma in Europa io non sto nè con la destra nè con la sinistra. Infatti stiamo cercando di fare un gruppo nostro".