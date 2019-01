31 gennaio 2019- 12:22 Europee: Di Maio, 'saranno un referendum sull'austerity'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Le elezioni europee del 26 maggio saranno "un referendum sull'austerity. Ai cittadini europei verrà chiesto: volete che si continui a tagliare welfare e diritti per finanziare un debito che comunque continua a crescere o volete che si cominci ad aiutare le persone che hanno bisogno per far crescere l'economia? Credo che il referendum sarà positivo per chi va contro l'austerity". Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera.