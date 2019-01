7 gennaio 2019- 19:53 Europee: Di Maio strizza occhio a gilet gialli, prepara iniziativa con Di Battista/Adnkronos

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Di lotta, anche adesso che sono al governo. Mentre non si placa il caso trivelle, divampa la polemica politica sul Css e, a fatica, si tenta di fronteggiare l'ennesimo caso migranti, Luigi Di Maio strizza l'occhio ai gilet gialli e mette a disposizione del movimento di lotta francese la piattaforma Rousseau, cuore pulsante del M5S. Nel giorno in cui, in una location a due passi da Castel Sant'Angelo, riunisce Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio attorno a un tavolo assieme allo staff comunicazione del Movimento. Si studia la strategia per affrontare l'appuntamento elettorale delle europee, già al centro del ritrovo di Di Maio e 'Dibba' nei giorni a cavallo di capodanno e ora di un'iniziativa, settimana prossima, che li vedrà in pubblico nuovamente insieme. E che potrebbe tenersi addirittura all'estero, a Strasburgo se non a Parigi, stando ai rumors che si rincorrono nelle ultime ore che non escludono un possibile incontro con i leader della protesta francese.L'obiettivo da centrare è sempre lo stesso: lavorare a un fronte nuovo che apra una breccia tra i gruppi preesistenti a Bruxelles. Con movimenti europei innovativi, che facciano della democrazia diretta e della lotta alla povertà le loro battaglie bandiere. Uno di questi potrebbe essere Liike Nyt, il Movimento finlandese incontrato a novembre scorso a Helsinki proprio da Casaleggio, il figlio del cofondatore del M5S e presidente dell'Associazione Rousseau oggi in prima linea nella riunione capitolina.