7 gennaio 2019- 19:53 Europee: Di Maio strizza occhio a gilet gialli, prepara iniziativa con Di Battista/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Nel vertice di oggi era invece assente Beppe Grillo, sempre più defilato nelle vicende del M5S, ma che potrebbe far capolino in qualche evento spot per le europee. Sotto traccia, Di Maio e i suoi lavorano anche all'appuntamento elettorale in Abruzzo, il prossimo 10 febbraio, mentre sulla Sardegna -al voto il 24 dello stesso mese- l'impegno sembra essere minoritario, vuoi per i problemi dei 5 Stelle sul territorio vuoi per la consapevolezza di avere poche chance di spuntare risultati allettanti nell'elettorato sardo.Ma il fronte su cui più si concentra l'attenzione del Movimento è quello europeo, ed è qui che si delinea l'endorsment di Di Maio ai gilet gialli. Un sostegno che fa discutere la politica -dopo gli scontri di sabato scorso- ma che trova il pieno appoggio di Di Battista, convinto che il Movimento di lotta francese vada sostenuto con convinzione. Nei manifestanti che agitano Parigi lo stesso spirito delle origini del Movimento voluto da Grillo e Casaleggio: su questo l'intesa tra i due sarebbe di piena sintonia.Ai gilet gialli Di Maio manda a dire "non mollate" e assicura l'appoggio di M5S, per "una dura battaglia che possiamo combattere insieme". Tra le righe del blog delle stelle spunta anche l'affondo al governo Macron: "non si sta rivelando all'altezza delle aspettative - l'accusa del leader del Movimento - e alcune politiche portate avanti sono addirittura dannose non solo per i cittadini francesi, ma anche per l'Europa".