23 gennaio 2019- 15:23 Europee: domani Gozi incontra Zaharadil (Acre)

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Domani alle ore 18.30 presso il Centro Microsoft di Bruxelles, Sandro Gozi, presidente dell'Unione dei federalisti europei parteciperà al dibattito con Jan Zahradil, il candidato principale dell'Acre (?Alleanza dei conservatori e riformisti europei) ?alla presidenza della Commissione europea. ?Si tratta -si legge in una nota- del primo di una serie di incontri pubblici che, in vista delle prossime elezioni, i Federalisti europei (Uef) terranno con i candidati a presidente della Commissione europea dei principali partiti politici per discutere le fondamentali sfide che l'Europa deve affrontare e il punto di vista dei candidati sulle proposte dell’Uef per il futuro dell'Ue.?