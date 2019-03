11 marzo 2019- 18:25 Europee: domani incontro +Europa-Zingaretti

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - Domani, martedì 12 marzo, alle ore 16.30, presso la sede di +E in via Santa Caterina da Siena 46 a Roma, si terrà un incontro tra il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Al termine, è previsto un punto stampa. Si legge in una nota di +Europa.