22 maggio 2019- 18:11 Europee: endorsement presidente Albania per candidata dem Geri Ballo

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Geri Ballo è la prima albanese a candidarsi per il Parlamento europeo in Italia. Brava attivista e studiosa delle migrazioni, con esperienza anche nel mondo della diplomazia, Geri si è distinta come importante voce della comunità Arbëresh e italo - albanese in Italia”. Cosi il Presidente della Repubblica di Albania, Ilir Meta, ha espresso il suo sostegno della candidatura di Geri Ballo alle europee. “Il suo esempio è fonte di ispirazione e di incoraggiamento per gli altri albanesi ed anche un segno di piena integrazione, lavoro e dedizione degli italo-albanesi nel momento in cui l'Albania chiede di diventare parte dell'UE. Fiducioso che il grande sostegno degli Arbëresh e degli Albanesi in Italia non mancherà nelle regioni meridionali in cui Geri è candidata, auguro molti successi a Geri Ballo nella corsa al Parlamento Europeo”. L'endorsement del Presidente della Repubblica di Albania si aggiunge a quelli arrivati nei giorni scorsi, da Tommaso Nannicini a Carlo Calenda, dall'ambasciatore di Albania Anila Bitri al giovane sindaco di Tirana, Erion Veliaj, dall'ex ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer a Livia Turco. Tutte le forze politiche albanesi, nonostante le divisioni sul piano politico interno, si sono unite nel sostenere la candidatura di Geri Ballo alle europee.