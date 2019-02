20 febbraio 2019- 19:41 Europee: +Europa, Italia in Comune e Verdi a valutano percorso comune

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "+Europa, Italia in Comune e Verdi, sulla base delle indicazioni dei propri organi, si sono trovati oggi a Bologna per valutare l’ipotesi di un percorso comune alle prossime elezioni europee". Lo comunica in una nota l'ufficio stampa di Italia in Comune. "A partire dall’urgenza di rilanciare un’agenda federalista europea, si è tenuto un confronto su conversione ecologica e lotta al cambiamento climatico, innovazione e competitività, commercio internazionale e conti pubblici, e più in generale sui temi legati allo sviluppo sostenibile e al capitale umano". Erano presenti a Bologna Benedetto Della Vedova e Alessandro Fusacchia (+Europa), Alessio Pascucci e Federico Pizzarotti (Italia in Comune), Matteo Badiali, Angelo Bonelli e Francesco Alemanni (Verdi).