27 maggio 2019- 11:28 Europee: Faraone, 'in Sicilia Pd inverte trend, +5,2% in un anno'

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Il Pd in Sicilia, rispetto ad un anno fa, cresce del +5,2%, una crescita più alta della media nazionale. Non festeggiamo, ma il dato dell’Isola ci incoraggia, anche perché diventiamo l’unica alternativa ai sovranisti, considerato che il M5S e Forza Italia, che perdono rispettivamente il 17,5% e il 3,7% rispetto alle politiche del 4 marzo, vengono cannibalizzati dalla Lega e da Fdi". Così il segretario dei dem siciliani Davide Faraone commenta il voto delle Europee nell'isola dove il Pd ha ottenuto il 16,6%. "Siamo molto preoccupati dal dato della Lega - aggiunge - Adesso occorre sbracciarsi affinché il Pd si organizzi nei territori, con un radicamento vero e rinnovato, e lavorare per costruire una casa più grande con tutti quei moderati che nel centrodestra, da ieri, non l’hanno più e con tutti quelli che avevano creduto nel bluff del cambiamento targato 5 Stelle. Lo dobbiamo fare con un programma chiaro, netto e semplice". Faraone ha poi ringraziato tutti i candidati "per la passione che li ha contraddistinti e per la competenza che hanno messo a disposizione della Sicilia. Questo risultato è soprattutto merito di questa squadra e il loro impegno deve continuare".