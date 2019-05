27 maggio 2019- 13:08 Europee: Fava, 'elezione Bartolo risposta di dignità a Salvini'

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "L'elezione di Pietro Bartolo in Sicilia e in altri collegi è una risposta di dignità a Salvini e alle destre che hanno trasformato questa campagna elettorale in un referendum contro migranti, diritti ed Europa. E' un risultato che parla di una parte di Sicilia ed Italia e di un voto democratico di quanti non vogliono abdicare ai propri valori. Adesso la sfida va raccolta e rilanciata". Così Claudio Fava, presidente della commissione regionale Antimafia, commenta il risultato delle Europee.