17 gennaio 2019- 16:20 Europee: Fontana (Fi), 'da Berlusconi regalo per 25 anni discesa in campo'

Roma, 17 (AdnKronos) - “La decisione del presidente Silvio Berlusconi di presentarsi alle prossime elezioni europee è il più bel regalo per festeggiare i venticinque anni della sua discesa in campo". Lo afferma Gregorio Fontana, responsabile organizzazione di Fi."Con Berlusconi nel 1994 -ricorda- Forza Italia sbaragliò ‘la gioiosa macchina da guerra’ dei comunisti e postcomunisti; oggi sarà fondamentale per sconfiggere i populisti e determinare un cambiamento dell’Unione europea, che deve assumere una dimensione più liberale e democratica. La scelta di impegnarsi direttamente nella prossima campagna elettorale europea evidenzia la sua generosità, la sua passione politica, il suo amore per l’Italia e darà a tutti gli attivisti e simpatizzanti di Forza Italia più entusiasmo e determinazione in un momento particolarmente difficile della vita italiana".