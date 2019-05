27 maggio 2019- 07:07 Europee: Forello (M5S), 'Gli errori si pagano, basta con il governo gialloverde'

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Gli errori nella vita si pagano. #bastaalgovernogialloverde!". E' quanto scrive sui social Ugo Forello, consigliere comunale del M5S di Palermo, candidato a sindaco alle scorse elezioni amministrative. Da tempo, Forello è critico con il contratto di governo gialloverde e nella notte, a urne chiuse e dopo le prime proiezioni, ha ribadito il suo no alla Lega. Numerosi i commenti ricevuti. "La verità è che agli italiani la mafia gli piace, rassegniamoci il 60% di questo popolo è filo mafioso di me..a", scrive Fabrizio e Pasquale scrive: "Grandi sconfitti sono i partiti pro immigrazione, il Papa e i Ficani". Alex se la prende con la ministra della Salute Giulia Grillo: "Ditelo pure alle promesse fatte da Giulia grillo con la libertà di scelta vaccinale che non ha mantenuto! Avete lasciato moltissimi bimbi alle porte della scuola per finte epidemie! Io da attivista 5 stelle ho mollato tutto! Avete sottovalutato quei genitori che tengono a cuore la salute dei propri bimbi per non compromettere la legge Lorenzin ...gli errori si pagano appunto!".