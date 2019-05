27 maggio 2019- 13:33 Europee: Forello, 'M5S prima forza in Sicilia? Magrissima vittoria'

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Guardando ai dati siciliani e di Palermo, affermare che il MoVimento si conferma la prima forza politica, nei mesi del lancio del reddito di cittadinanza, è una magra, magrissima vittoria; significa non volere vedere in faccia la verità... Infatti in circa un anno si è perso oltre il 15% dei consensi. I dati non mentono". Così Ugo Forello, consigliere comunale del M5S a Palermo e candidato sindaco alle scorse amministrative, commenta su Facebook i risultati delle Europee.