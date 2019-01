23 gennaio 2019- 17:49 Europee: Fratoianni, 'non condivido ma Calenda ha avuto idea', ex-ministro ringrazia

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Complimenti a Carlo Calenda perchè in queste settimane non c’è proposta di qualcuno dei candidati alla segreteria Pd che abbia conquistato titoli di qualche giornale. Almeno lui ha avuto un'idea, che io considero del tutto sbagliata, ma almeno un’idea...". Lo scrive su twitter Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. Un tweet notato dall'ex-ministro che via social ringrazia: "Grazie Nicola. Idee diverse rispettandosi. Un cosa buona", scrive Calenda.