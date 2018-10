18 ottobre 2018- 19:19 Europee: Furfaro, bene aperture Pd ma serve radicale cambiamento

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "Il momento che sta vivendo l’Europa è drammatico: l’ascesa dei nazionalisti, il ritorno di muri e razzismi, la xenofobia che diventa programma politico: nessuno deve sottovalutare il pericolo che stiamo correndo. Quindi, benvenute le aperture del segretario del Partito Democratico Martina sulla necessità di costruire ponti e sinergie in vista delle europee. Ma niente di questo può limitarsi al mero maquillage o ricondursi a un partito che sussume ciò che di buono c’è nella società". Lo scrive il coordinatore nazionale di Futura, Marco Furfaro, in risposta alle dichiarazioni di Maurizio Martina."L’Europa rischia di morire anche e soprattutto a causa degli errori delle classi dirigenti degli ultimi venti anni. Il centrosinistra non ne è – come dimostra il 4 marzo – escluso. E il punto non è guardare al passato, il punto è cosa si vuole fare del futuro. Due giorni fa a Bruxelles” – continua Furfaro – anche in seguito ai risultati degli ecologisti in tutta Europa, ho incontrato, assieme a molte forze progressiste e civiche italiane, i Verdi europei per avviare una collaborazione e una mobilitazione comune. Stiamo dialogando con DIEM25 per la necessità di costruire un’alternativa per i cittadini che non vogliono arrendersi ai nazionalisti, ma che nemmeno vogliono perpetuare questa Europa, vista e vissuta come rappresentante delle sole élite". "Giusto interloquire, dunque, parlarsi, ricostruire in maniera unitaria un campo radicalmente europeista. Ma che renda netto e percepibile ai cittadini che non è un altro inganno degli sconfitti dalla storia, ma la costruzione comune di una nuova Europa, federale e politica, che si batta per i più deboli di tutta Europa. Un’altra storia, quindi, rispetto a quella di questi anni. Spero che il Pd chiarisca presto le proprie ambiguità, perché il dialogo tra le forze ecologiste e progressiste è quanto mai necessario”.