11 gennaio 2019- 12:45 Europee: Furfaro, 'bene Zingaretti, sì a lista unitaria'

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Le parole di oggi di Nicola Zingaretti sono molto importanti e segnano una svolta per la costruzione di una lista unitaria alle europee. Dopo gli appelli di Boldrini, Cacciari, quello di centinaia di esponenti istituzionali e civili per una candidatura di Lucano in una lista unitaria, la disponibilita' di Zingaretti a costruire una lista unitaria della sinistra va accolta con disponibilità". Cosi' Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura, commenta le parole del governatore del Lazio. "Nessuno - continua Furfaro - capirebbe la solita sinistra che si divide per la rendita dei propri gruppi dirigenti o per iniziative personalistiche che finiscono il giorno dopo le elezioni. Quello del prossimo 26 maggio non sara' un voto qualunque, ma segnera' il destino dell'Europa. I nazionalisti vogliono distruggere quel poco che rimane di uno spazio di pace e coesione tra popoli. Chi ha a cuore i valori della solidarieta' e della giustizia sociale, deve presentarsi unito nel segno del cambiamento dell'Europa e dell'antinazionalismo". "Una lista unitaria, aperta, plurale: dai sindaci che in queste ore si oppongono al decreto Salvini alle associazioni scese in piazza in questi mesi, dalle forze politiche agli ecologisti e alle femministe. Da mesi sosteniamo la necessita' di presentarci uniti, noi ci siamo, le forze progressiste raccolgano l'appello".