18 maggio 2019- 18:49 Europee: Gelmini, 'a Milano Europa del controsenso non del buonsenso'

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Con tutto il rispetto per i manifestanti di Milano, non si può non rilevare che quella eterogenea lista di partiti e partitini europei che hanno aderito alla iniziativa della Lega, più che l’Europa del buonsenso, rappresenta quella del controsenso". Lo afferma la capogruppo di Fi alla Camera, Mariastella Gelmini."Con la somma dei soli sovranismi nazionali -aggiunge- non si costruisce una nuova Unione europea e soprattutto non si tutelano gli interessi italiani. La gran parte di quei movimenti è infatti dalla parte del rigore finanziario e non ha nessuna intenzione di farsi carico del problema della redistribuzione dei migranti. L’Europa come sommatoria di egoismi nazionali di piccole patrie non può reggere alle sfide della competizione economica mondiale. Serve un nuovo sovranismo europeo e va costruito a Bruxelles con una nuova alleanza di centrodestra che coinvolga il Partito dei popoli europei, i conservatori e le forze più ragionevoli dei vari sovranismi nazionali che, da sole, non vanno da nessuna parte: fuori da questa possibilità c’è solo la propaganda elettorale”.