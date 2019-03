7 marzo 2019- 12:53 Europee: Giachetti, 'sottoscritto manifesto Macron, lo faccia tutto Pd'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Stamani insieme ad Anna Ascani ho sottoscritto il manifesto per un’Europa libera e democratica preparato da Emanuel Macron. Riteniamo che sia la piattaforma politica e culturale da cui far partire la campagna elettorale per le prossime elezioni europee". Lo annuncia Roberto Giachetti. "Abbiamo deciso di sottoscrivere il manifesto di Macron -spiega- come abbiamo fatto anche col manifesto 'Siamo Europei' proposto da Carlo Calenda nelle scorse settimane. Per questo chiediamo che tutto il Pd sottoscriva anche il testo predisposto dal Presidente della Repubblica francese”.