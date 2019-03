12 marzo 2019- 17:00 Europee: giovedì simbolo IiC-Verdi, Pascucci 'ma pronti ad allargare a +Europa'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "Noi dopodomani presentiamo un simbolo per le europee della tra Italia in Comune e Verdi con approdo nei Verdi europei. Faremo una conferenza stampa. Ma nel frattempo noi restiamo pronti ad allargare il progetto. A Volt con cui c'è un dialogo aperto e con +Europa". Lo dice Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e coordinatore di Italia in Comune, all'Adnkronos. "Da parte nostra, nei confronti di +Europa, c'è stata la massima disponibilità sia sul versante programmatico che di metodo". Ma oggi +Europa vede il Pd..."Certo anche noi vedremo il Pd. Per ora con Zingaretti ci siamo messaggiati e ci sarà sicuramente un incontro"."Quanto a +Europa, ribadisco, noi non consideriamo chiusa la questione. Anche perché siamo convinti che tutti insieme si possa costruire non solo un soggetto che superi il 4 per cento ma che possa avere una visione, una proposta forte sull'Europa".