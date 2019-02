22 febbraio 2019- 18:25 Europee: Gozi, 'a Budapest contro populismi'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - "Oggi e domani (venerdì 22 e sabato 23 febbraio), il presidente dell’Unione dei federalisti europei, Sandro Gozi, sarà a Budapest per la prima tappa della serie di incontri 'Noi siamo l’Europa' organizzati dall’Uef in tutta l’Unione europea". Si legge in una nota.“La scelta di Budapest come prima tappa del nostro tour - dichiara l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei - è simbolica e politica, perché proprio in Ungheria il governo Orban sta gravemente minacciando la democrazia e lo stato di diritto”.“Quello che faremo - continua Gozi - non sarà un semplice convegno, ma un flash mob con le bandiere dell'Europa in Piazza Kalvin e una vera 'agorà' in cui oltre un centinaio di partecipanti provenienti da differenti paesi europei, insieme a molti esponenti della società civile ungherese ed europea, politici e docenti universitari daranno il loro contributo per la difesa delle libertà fondamentali, l'impegno per la riforma europea e contro i populismi, a pochi mesi dal rinnovo del Parlamento europeo”.